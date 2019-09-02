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Tutaklı gençler derece ile döndüler

Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde Kick Boks turnuvasına giden gençler ilçeye derece yaparak döndüler.

Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde Kick Boks turnuvasına giden gençler ilçeye derece yaparak döndüler.


Tutak Belediyesi'nin desteği ile Giresun'da yapılan Kick Boks Turnuvasına katılan Ozan Demir, Cihan Çakır, Recep Balçok birincilik, Muhammed Özkaya, Umar Çetin, Mithat Tavus ikincilik madalyalarıyla döndü.


İlçeye dönen başarılı sporcuları ve ailelerini makamında kabul eden Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, tüm sporcuları tebrik etti. Her zaman Tutaklı gençlerin yanında olacaklarını belirten Başkan Duru, ''Gençlerimiz gittikleri turnuvada yaptıkları derece ile bizleri gururlandırmıştır. Sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Her zaman Tutak'ta gençlerimizin yanında olacağım” şeklinde konuştu.

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