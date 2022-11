Tutakspor yeni kadrosuyla sahalara çıkmaya hazır

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Tutakspor yeni kadrosuyla çalışmalara başladı. Takımın başına yıllardır Ağrı'da futbola hizmet eden ve birçok sporcu yetiştiren, alt yaş kategorilerinde Türkiye'de son 16'ya kalma başarısı göstermiş ilk ve son kişi olan genç antrenör Mahmut Özcan'ı getirmekle başlayan Tutakspor, yöneticileri, oyuncuları ve ilçe protokolüyle kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Kaynaşma programında açıklamalarda bulunan Tutakspor Kulübü Onursal Başkanı Fevzi Sayan, “Tutaklı olmak, ihtiyaç duyduğumuz birlik, beraberlik ve uzlaşı ruhu açısından bizi heyecanlandırıyor, umutlandırıyor, güçlendiriyor. Kadim şehir Tutak'ın verdiği ilham ile gençlerimize sahip çıkıyor, sportif faaliyetlerine destek veriyoruz. İlçemizin iki önemli futbol takımı bulunmaktadır. Biri Tutak Spor diğeri Tutak Gençlerbirliği Spor Kulübü'dür. Her iki spor kulübüne de eşit mesafede olup, birini diğerine tercih etmiyor, kardeş spor kulüpleri olarak görüyoruz. Amacımız Tutak ve Tutak gençliğidir. Kimseyi ötekileştirmeden bu ruha sahip çıkarsak, pırıl pırıl gençlerimizin hayallerini gerçekleştirip, çok daha iyi bir gelecek şansımızı yakalamış oluruz" dedi.

"Biz kocaman bir aileyiz"

Hedeflerinin spor yoluyla çocuk ve gençlerin eğitilmesi olduğunu dile getiren Fevzi Sayan, "Çalışmalarımızda ortak akılı benimsiyor, görüş alış verişi yapmayı sürdürüyor, iş birliğimizin, gönül birliğimizin daha çok güzel olacağına inanıyoruz. İlçemizde birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve spor ailesi oluşturmak istiyoruz. Biz elbette futboldan heyecan duyuyoruz, ancak bunların hepsinden önemlisi biz kocaman, birbiriyle dayanışan, birbirini seven, kardeşlik ruhu içerisinde var olan bir aileyiz. Sportif faaliyetlerde sağlıklı, ahlaklı, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, milli amaçlara uygun ve milli kültürümüze bağlı manevi değerlerimize saygılı, ülkemizi her alanda başarı ile temsil edecek sporcuları yetiştirmek, çevre halkına spor yapmak olanakları sağlamak, gençliğin fiziki ve moral kabiliyetini geliştirmek, karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, çocuk ve gençlerimizi spor yoluyla eğitmek ana hedefimizdir" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz sporu yaygınlaştırmak"

Tüm uğraşlarının ortak amacının gençleri spora odaklı bir hayata hazırlamak olduğunu söyleyen Başkan Sayan, "Vatandaş-kulüp ilişkileri kurmak, var olan ilişkileri geliştirmek, ilçedeki gençlerin spor yapmasını sağlamak ve oluşacak alışkanlıklar ile spor yaşantılarının sürekliliğini sağlamak, bu olanaklardan yararlanmalarına çaba göstermek istiyoruz. Gençlere spor ahlakının yanında, teorik bilgiler vermek, sportif etkinliklere yöneltmek ve bunlarla ilgili, tarihi, ulusal, kültürel ve çevresel varlıklarımızı koruyucu kurs, seminer, konferans ve panel gibi toplantılar düzenlemek istiyoruz. Amacımız kulübümüz üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak gibi birlik ve beraberlik oluşturmak istiyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoymak, fikren ve bedenen gelişmelerini sağlamak ve sporu yaygınlaştırıp sevdirmek, geniş kitlelere yaymak amacıyla ilgili bakanlık ve kuruluşlardan izin almak kaydıyla kurslar ve spor okulları açmak, ücretli veya ücretsiz seminer ve toplantılar düzenlemek, çeşitli spor müsabakalarına katılmak düzenlemek ana hedefimizdir” dedi.