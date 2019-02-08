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Tutak'ta 9 Şubat Sigara Bırakma Günü etkinliği düzenlendi

Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde "9 Şubat Sigara Bırakma Günü" kapsamında Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Tutak İlçe genelindeki Kahvehane, Lokanta, Kafe ve diğer halka açık alanlarda sigaranın zararları anlatıldı.

Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde "9 Şubat Sigara Bırakma Günü" kapsamında Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Tutak İlçe genelindeki Kahvehane, Lokanta, Kafe ve diğer halka açık alanlarda sigaranın zararları anlatıldı.


İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Tutak İlçe Merkezinde bulunan Kafe, Lokanta Kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya gelip vatandaşlara tütün ve tütün mamüllerinin insan sağlığına zararları anlatıldı. Konuyla ilgili broşürler dağıtıldı.

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