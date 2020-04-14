Tutak'ta buruk 14 Nisan Kutlaması

Ağrı'nın Tutak İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir şekilde kutlandı.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Meydanında, Tutak'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle Çelenk Töreni düzenlendi.

Törene salgın sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 15 Temmuz şehitler meydanında Atatürk anıtına çelenk sunma programı düzenlendi. Sosyal mesafenin korunduğu çelenk sunma programına Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Bülent Duru ve Cumhuriyet Savcısı Samet Bozkurt katıldı.

'Buruk bir kutlama yaptık' diyen Belediye Başkanı Bülent Duru, "Tutak için 14 Nisan gurur günüdür. Bundan tam 102 yıl önce milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi burada Tutak'ta da tezahür etmiş ve milletimiz bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamış ve büyük bir destan yazmıştır. Bugün millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, aynı duyguları taşımanın ve yaşamanın, tasada ve sevinçte bir olmanın, “Önce Vatan” demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz. ‘Kadim ilçemiz 102 yıl aradan sonra şanlı tarihinde ilk defa böyle bir kutlamaya şahitlik yapıyor. Bizler bu günü her yıl ilçemizde bayram havasında kutlamaya alışmışken, bu yıl koronavirüs nedeniyle sadece çelenk töreniyle gerçekleştirdik. Ben de bütün hemşehrilerim gibi üzgün ve hüzünlüyüm ama ilçemiz ve ülkemiz için evde kalacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.'' dedi.