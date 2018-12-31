Tutak'ta “İlçe Milli Eğitim Müdürleri” toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında ‘ilçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı' Tutak ilçesinde yapıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında düzenlenen toplantı, Öğretmenevi toplantı salonunda yapıldı. İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve İsmail Yüce, Maarif Müfettişi İbrahim Gökalp, şube müdürleri ile 7 ilçenin milli eğitim müdürünün katıldığı toplantıda, ‘Kodla Ağrı' projesi, okul öncesi eğitimi, 2019 yılı okul onarımları, 2019 yılı yatırım programları, mesleki teknik okullarının performans izleme ve değerlendirme sonuçları, geçici koruma altındaki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretime kazandırılması, DYK ve LGS sonuçlarının değerlendirilmesi, okuma yazma seferberliği, bağımlılıkla mücadele, girişimcilikte ‘Önce Kadın ' projeleri, MEİS modül bilgilerinin güncellenmesi ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim planlanmasının şubat ayından itibaren zamanında yapılması gibi konular ele alındı.