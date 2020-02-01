Tutak'ta kar yağışı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Patnos istikametinden gelip Ağrı istikametine gitmekte olan araçlar Tutak ilçe merkezinde bir süre bekletildikten sonra yolların açılmasıyla birlikte geçişlerine izin verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte akşam saatlerinden itibaren hazır bekleyen Tutak Belediyesine ait karla mücadele ekipleri kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte çalışmalarına başladı. İlçe merkezindeki ana yollar ve mahalle arasındaki yollar Tutak Belediyesine ait iş makineleriyle temizlendi.