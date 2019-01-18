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Tutak'ta karne heyecanı

Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde 455 Öğretmen ve 9 bin 50 Öğrenci 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi 1.

Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde 455 Öğretmen ve 9 bin 50 Öğrenci 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi 1. Döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı


Tutak Şehit Sözleşmeli Er Ömer Güç Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat, da katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Erat , minik öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından öğrencilere karnelerini dağıtan Erat öğrencilere yarıyıl tatillerini tekrarlar yaparak bilgilerini kalıcı hale getirmelerini, bol bol kitap okumalarını ve dinlenerek 2. yarıyıla zinde bir şekilde başlamaları tavsiyesinde bulundu.

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