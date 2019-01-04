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Tutak'ta mobil sağlık taraması yapıldı

Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mobil sağlık taraması kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret ederek kan şekeri, tansiyon ölçümleri ve kanser taraması yapı.


İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ayrıca vatandaşları tansiyon hastalıkları ve tansiyonu tetikleyen nedenleri, alınması gereken önlemler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların göstermiş oldukları ilgiden memnun kalan ve teşekkür eden çalışanlar, "Her birey kendisinin doktorudur. Bilinçli bir toplum hem kendisinin hemde başkalarının hayatını kurtarır. Sağlık personeli olarak bizim vazifemiz halkı uyarmak ve bilinçlendirmek. Bugün burada yapmış olduğumuz sağlık taramasında ilçe halkının ilgisi bizleri çok mutlu etti" dediler.


Yapılan mobil sağlık taramasından memnun kalan vatandaşlar ise, bu tür uygulamaların sürekli yapılmasının gerektiğini dile getirdiler.

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