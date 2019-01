Tutak'ta öğrencilere işitme testi yapıldı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Her yıl ülkemizde yaklaşık 1 milyon 300 bin bebek doğmakta ve doğan her bin bebekten 2 ila 3'ü ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. İşitme, eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Sadece bebeklik döneminde değil, çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları hastalıklar, yaralanmalar ve işitme kaybına neden olan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. Okul döneminde daha da önemli hale gelen işitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları arttırmaktadır. Bu çocuklardaki işitme kaybı, gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanmazsa okul başarısını olumsuz yönde etkilemekte ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır İlçemizde yapılan işitme taramaları, Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan eğitimli sağlık personelleri tarafından yürütülmektedir. Tarama programı kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine, belirlenen protokoller çerçevesinde okul ortamında, odyometri cihazı ile uygulaması kolay, çocuğa hiçbir zararı olmayan, oyunla işitmenin değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yapılan testte işitme kaybı şüphesi tespit edilen çocuklar İlçede çalışan Kulak Burun Boğaz uzmanlarına sevk edilerek, gerekli tedavi ve takipleri sistematik olarak yapılmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi temel amacımızdır" denildi.