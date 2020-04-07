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Tutak'ta soysal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye para cezası

Ağrı’nın Tutak ilçesinde bulunan Uzunöz Köyünde aralarında tartışma çıkan iki gruba sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan Uzunöz Köyünde aralarında tartışma çıkan iki gruba sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.


Tutak'a bağlı Uzunöz Köyünde aralarında kavga çıkan iki gruba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile her birine 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

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