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Tutak'ta trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tutak ilçesine bağlı Burnubulak köyü girişinde Mehmet Ali Sarıboğa idaresindeki 20 DD 743 Plakalı otomobil,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çaptı.


Kazada araç içerisinde bulunan ve ağır yaralanan Gulher Rahımova sıkıştığı otomobilden olay yerine gelen 112 Acil servis görevlileri ve Patnos Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.


Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gulher Rahımova hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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