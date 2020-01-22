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Uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi Milletvekili Çelebi yaptı

Ağrı-Ankara seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağında fenalaşan yolcuya, ilk müdahaleyi AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yaptı.

Ağrı-Ankara seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında fenalaşan yolcuya, ilk müdahaleyi AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yaptı.


Yeni ameliyat olduğu öğrenilen şeker hastası yolcu Necmettin Çoban, Ağrı-Ankara seferini yapan yolcu uçağında aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaşması ile birlikte Iğdır Valisi Enver Ünlü ve Iğdır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kumtepe'ninde bulunduğu uçakta, kısa süreli bir panik yaşanırken, uçakta bulunan Ağrı AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından uçakta bulunan bir doktorun müdahale etmesi ile durumu iyi olan yolcu, uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmesi ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

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