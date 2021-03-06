UCİM Ağrı gönüllüleri bir araya geldi

Pandemi nedeniyle online yürüttükleri çalışmaları düzenledikleri kahvaltı programına taşıyan UCİM Ağrı ekibi, daha önce yaptıkları ve bundan sonra yapmayı planladıkları faaliyetlerin planlanması noktasında bilgi alışverişinde bulundu.

UCİM Ağrı İl Sorumlusu Yusuf Yıldırım, ekip arkadaşlarıyla beraber çocuklar için mücadelelerine devam edeceklerini söyleyerek, “ Bugün düzenlediğimiz program ile ekip arkadaşlarımızla bir araya gelip hem hasret giderdik hem de yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Çocuk istismarının olmadığı bir dünyaya kavuşana kadar Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösteren UCİM ekipleri gibi bizlerde çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.