Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Arslan Ağrı'da vatandaşlarla buluştu

Hükümet Ulaştırma Bakanı ve Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ağrı'da vatandaşlarla buluştu

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde bölgede Ak Parti'nin seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla, bölge turuna çıkan Arslan ve beraberindekiler, Ağrı'ya geldi. Ağrı'daki programına Ak Parti İl Teşkilatını ziyaret ederek başlayan Arslan, Ak Parti milletvekili adayları ile birlikte vatandaşları ziyaret ederek, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Milletvekillerine destek istedi. Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılanan Arslan, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluş ziyaretlerinin ardından Ağrı belediyesini ziyaret etti.

‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti milletvekili adaylarımıza büyük bir destek istiyoruz'

Arslan, Ağrılı vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada: “Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Ağrı ve ilçelerine Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları yapıldı. Özellikle bakanlığım döneminde kendi ilim saydığım Ağrı'ya ve ilçelerine ulaşım alanında çok büyük hizmetler yapıldı. Bölünmüş yollar, eğitim alanında yapılan yatırımlarına ve sosyal destekleme projelerine herkes şahittir. Aynı hizmetin ve projelerin daha da artarak devamı için Ağrı'dan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti milletvekili adaylarımıza büyük bir destek istiyoruz.” dedi.