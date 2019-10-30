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Üniversitesi öğrencileri ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın' diye söyledi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Akut Kulübü tarafından düzenlenen ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ kampanyası kapsamında müziği dinletisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Akut Kulübü tarafından düzenlenen ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın' kampanyası kapsamında müziği dinletisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Kampanyadan elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli yardımlarda bulunulacak.


AİÇÜ Nezehat Çeçen Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri, yaptıkları müzik dinletisi ile salondakilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat süren müzik dinletisine akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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