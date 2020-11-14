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“Uzay Haftası Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen yarışmanın kazananları ödüllerine kavuştu

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitimi tarafından düzenlenen “Uzay Haftası Etkinlikleri” kapsamında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası nedeniyle düzenlenen maket, resim, karikatür ve hikâye kategorilerinde düzenlenen yarışmalara katılan 25 öğrenci için ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törende öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen tarafından teslim edildi.


Okul öncesi seviyesinde maket kategorisinde astronot kostümü, ilköğretim seviyesinde ise güneş sistemi modelleri tasarlayan öğrenciler, tasarladıkları kostümleri giyerek gösteri yaptı.

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