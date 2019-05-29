Vali Elban: ''Ağrı olarak Türkiye'de yazılım konusunda söz sahibi olmak istiyoruz''

Ağrı Valisinin 2017'de Ağrı'da başlattığı kodlama eğitiminin bu yıl ikincisi düzenlenen Kodlama şenliğinde konuşan Elban, ''Ağrı olarak Türkiye'de yazılım konusunda söz sahibi olmak istiyoruz'' dedi.

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen KodlAğrı projesi kapsamında il ve ilçelerde öğretim gören öğrencilerin aldıkları eğitimler doğrultusunda yazılım, program ve robotlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki Kodlama Şenliği'nde sergilendi.

Ağrı merkezden ve 7 ilçesinden toplamda 300 okuldan 480 projenin bulunduğu Kodlama Şenliğinde kodlama eğitimi alan öğrencilerin yaptıkları çalışmaların Ağrılılara sunulduğu serginin açılış kurdelesini, Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kemal Atmaca, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Onur Kökçü ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin kesti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, projeye ilk başladıkları zaman kodlama eğitiminin bu kadar kısa sürede yayılacağını beklemediklerini söyleyerek Ağrı'nın Türkiye'de yazılım konusunda söz sahibi olmasını istediklerini belirtti.

Elban, bu yıl için kodlama eğitimi kapsamında 50 bin öğrenciyi eğitime almayı düşünerek bütün planlarını yaptıklarını fakat kodlama alanında çalışanların gayreti sayesinde il genelinde kodlama ve robotik eğitim alan öğrenci sayısının 107 bin 150 kişiye ulaştığını söyleyerek, ‘'Bu 107 bin 150 öğrencinin 13 bin 900'ü Ana sınıfında eğitim alan tüm öğrencilerimizdir. Dolayısıyla bizim 165.000 civarında Ana sınıfından 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim çağında öğrencilerimize geneli eğitim almaktadır'' dedi.

‘'Yavrularımıza tekdüze bir eğitim vermek istemiyoruz''

2019-2020 eğitim öğretim yılında hedef olarak 165 bin zorunlu eğitim çağındaki tüm öğrencileri kodlama eğitimi ile buluşturmak istediklerini dile getiren Elban, ‘'Öğrencilerimize, yavrularımıza tekdüze bir eğitim vermek istemiyoruz. Onun için, bu eğitimin kalitesini yükseltmek için birçok üniversitemizin hatlarıyla, bu alanda dünya çapında iş yapan gelişmiş uluslararası şirketler ile işbirliği yaparak sadece sıradan bir kodlama robotik etiğimi vermek yerine eğitimimiz kalitemizi, düzeyini de her geçen gün yükseltmeye çalışıyoruz. Öğrenci sayısını bir taraftan arttırırken öbür taraftan da sadece bilgisayar öğretmenlerimizle değil yavaş yavaş tüm öğretmenlerimizle de bu eğitim kapsamına alıyoruz. Kendilerine kodlama eğitimi veriyoruz. Bir süre sonra hepsi aynı zamanda eğitici haline de geliyorlar'' şeklinde konuştu.

‘'Ağrı olarak Türkiye'de yazılım konusunda söz sahibi olmak istiyoruz''

Ağrı'nın Türkiye'de yazılım anlamında söz sahibi olmasını istediklerini dile getiren Elban, ‘'Bizim temel arzumuz şu: İlimiz yazılım konusunda dünyada Hindistan nasıl söz sahibi ise, biz de Ağrı olarak Türkiye'de yazılım konusunda söz sahibi olmak istiyoruz ve ülkemizde yazılımcıların büyük bir çoğunluğunu bu ilde yetiştirmek istiyoruz ve gelişen teknoloji çağı uygun olarak yetişen bu yavrularımız aynı zamanda sadece ülkemizin değil insanlığın da kaderini değiştirmelerini bekliyoruz'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladıkları projeleri inceleyen Elban, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladıkları ‘'Elekit'' adlı güneş paneliyle şarj olabilen aracı inceledi.

Uzaktan kumandayla kontrol edilebilen araca binen Elban, aracı bir süre sürdü. Elban, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladıkları projeleri için kendilerini tebrik etti.

Kodlama Şenliğinde bir diğer dikkat çeken proje Ahmet Alagöz Ortaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu T400 Yerli Hava Savunma Sistemi projesi oldu. M. Emir Yakut ve M. Ali Çetin isimli öğrenciler, yapmış oldukları T400 Yerli Hava Savunma Sistemi ile savaş araçlarının ülke dışından temin edilmesinin önüne geçmek istediklerini dile getirdi.

Kodlama şenliği programı Vali Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kemal Atmaca, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Onur Kökçü ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in stantları gezmesinin ardından sona erdi.