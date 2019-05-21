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Vali Elban, Doğubayazıt'ta askerle iftarda buluştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando Birliğini ziyaret ederek, askerlerle iftar yemeğinde buluştu.


Düzenlenen iftar programına Vali Elban'ın yanı sıra 12.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel ,Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, diğer protokol üyeleri ve askerler katıldı.


İftar programı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Ezanın okunması ile birlikte oruçlar açıldı. Programın ardından Vali Elban, Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando birliğinden ayrıldı.

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