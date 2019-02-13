Vali Elban, Eleşkirt'te yapılan çalışmaları denetledi

Vali Elban açılış öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da meclis kürsüsünden büyük övgülerle bahsettiği Kodla Ağrı projesi kapsamında projede en aktif olan Eleşkirt ilçesinde Eleşkirt Ortaokulunda bulunan Kodla Ağrı projesi kapsamında yaptırılan kodlama ve robotik sınıfını gezdi.

Öğrencilerin hayal dünyaları ile becerilerini birleştirip hazırladıkları güzel çalışmaları inceleyen Ağrı Valisi Süleyman Elban'a proje koordinatörleri ve öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı. Vali Elban, çalışmaları çok beğendiğini dile getirerek Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'yı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Kodla Ağrı atölyesinin gezilmesinin ardından Eleşkirt halkının merakla beklediği Kaymakam Gülhani Ozan Sarı'nın büyük emek ve gayretleri ile yapılan Aile Destek Ve Sanat Merkezinin açılışı gerçekleşti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ve protokolde bulunanlar Sanat merkezinde bulunan atölyeleri gezdiler.

Sanat merkezi atölyelerinin gezilmesinin ardından Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.