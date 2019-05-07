Vali Elban Şampiyon öğrencileri ödüllendirdi

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı'yı Türkiye genelinde çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda başarıyla temsil eden öğrencileri makamında ağırlayarak çeyrek altınla ödüllendirdi.

Elban, makamında ağırladığı Engelliler Yüzme Şampiyonasında dört dalda madalya alıp Türkiye Şampiyonu olan Süleyman Emin Erim, Gençler Arası Şiir Okuma Yarışında Türkiye Birincisi olan Çağla Karip, Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonasında 2. Olan Ege Murat ve Kayaklı Koşu Balkan Open Turnuvasında 3. olan Zozan Malkaç adlı öğrencilerle sohbet ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

‘'Ağrı'da Yüzmeyen Kalmasın'' projesiyle yüzme eğitimine başlayıp Türkiye Engelliler Yüzme Şampiyonu olan Cam Kemik hastası Süleyman Emin Erim ile yakından ilgilenen Elban, ‘' Yapılamaz diye bir şey yok. Yeter ki istemek lazım. Çalışmak lazım. Bu işe ilk başladığımızda herkes bize biraz güldüler. Ağrı'da yüzmeyen kalmasın deyince Ağrı'da deniz mi var, göl mü var? Niye Ağrı'da yüzme dediler. Bakın işte Şampiyon çıkıyor. Demek ki oluyormuş her şey. Ağrı'da oluyor her şey. Çünkü buradaki insanlar özellikle gençler ve çocuklar çok yetenekli'' dedi.

Öğrencileri ödüllendirdikten şampiyon konuklarıyla fotoğraf çektirdi. Elban, öğrencileri eğiten öğretmenleri ve antrenörleri tebrik ederek, ‘'Bize bu gururu yaşatan çocukları ve onları bu başarılı pozisyona hazırlayan tüm emeği geçen hocalarımıza, antrenörlerimize ve idarecilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim'' dedi.