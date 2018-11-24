Vali Elban'ı duygulandıran fotoğraf

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti. Öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutlayan Vali Elban, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Tekin tarafından Vali Elban'a ilkokulda çekilen fotoğrafı hediye edildi. İlkokul fotoğrafına bir süre bakan Vali Elban, duygu dolu anlar yaşadı. Okul anıları tazelenen Vali Elban, daha sonra ilkokul öğretmeni ile telefonla görüntülü konuşma yaptı. Öğretmeni ile bir süre görüşen Vali Elban, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak anlamlı hediye için İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti.