Vali Elban,'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattığı uygulama, Ağrı'da da çeşitli etkinliklerle kamuoyuna duyuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İMKB Gazi İlkokulu'nda öğrencilerimize yaya önceliğinin bilincinin oluşturulmasına yönelik kampanya hakkında öğrencilere broşür dağıtarak yeni uygulama hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı başlatılan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projenin Ağrı'daki uygulama noktası Erzurum Caddesi oldu.

Vali Süleyman Elban, jandarma, polis ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı uygulamada, durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşörler dağıtıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Elban,''Evet, bugün 81 ilimizde eş zamanlı olarak yayaları önceleyen ‘' Öncelik Hayatın Öncelik Yayaların'' sloganıyla bir etkinlik yürütülmekte. Aslında bir ülkenin trafik düzeni, onun gelişmişlik göstergelerinden birisidir. Ancak trafikte yayaların öncelikli olması, yine o ülkenin gelişmiş olmasıyla ilgili doğru orantıyı gösteren bir kriterdir. Bakanlığımızda gerek yayaların, çok fazla trafik kazalarında, özellikle ölümlü trafik kazaları başta olmak üzere, yaralamalı trafik kazalarında da zarar görmeleri hem de artık yayalarımızın trafikte öncelemesi amacıyla böyle bir kampanya başlatmıştır. Bu bir kampanya olarak devam edecek değil artık sürekli olarak, başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere tüm insanlarımız bununla ilgili bir farkındalık elde edip, artık bu anlayış tüm insanlarımıza yerleşecek ve trafik sistemimizde de artık yayalarımız birinci öncelikli olacaktır'' ifadelerini kullandı.