Vali Koltuğuna oturan öğrenci Milli Eğitim Şube Müdürüne kodlama eğitimi talimatı verdi

Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan temsili makam değişiminde valilik makamına İlkokul öğrencisi Amine Zeynep Pulca oturdu.

Makama oturur oturmaz kendini Vali Süleyman Elban'a tanıttıktan sonra Ağrı için yapmayı planladığı projelerini anlatan Pulca, kitap yazmaya başladığını söyleyerek ileri ki hayatında yazar olmak istediğini belirtti.

Milli Eğitim Şube müdürüyle görüşme yapan Amine Zeynep Pulca, Okulu Şeyh Edebali İlköğretim Okuluna kodlama eğitimi verilmesi için talimat verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Abide Meydanında çelenk sunulmasıyla başladı. Program, Vali Süleyman Elban'ın makamında Şeyh Edebali İlköğretim Okulu öğretmenleri ve öğrencilerini kabul etmesiyle devam etti. Temsili olarak koltuğunu 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Amine Zeynep Pulça'ya devreden Elban, Şeyh Edebali İlkokulundan gelen öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Temsili olarak Vali olan minik Zeynep, ilk iş olarak Milli Eğitim Müdürlüğünde kodlama projesinden sorumlu şube müdürünü arayarak okuduğu okulda pazartesi günü kodlama eğitimi verilmesi talimatını verdi. Valilik makamında sohbet havasında geçen program, öğrencilere hediye verilmesi ve ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.