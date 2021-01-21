Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu'nda kar mesaisi

Ağrı'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Vali Lütfi Yiyenoğlu Stadyumunun zeminini açmak için kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri 28 Ocak 2021 tarihinde oynanacak Ağrı 1970 Spor ile Kahta 02 Spor Kulübü maçı öncesi Ağrı Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadı'ndaki karları temizlemek için seferber oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte çalışmaları yakından takip etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, “Bilindiği üzere ilimiz Ağrı'da kış şartları çok zor geçiyor. Yüksek kesimlere ve şehir merkezinde yoğun bir şeklide kar yağıyor ve bu karı insan gücüyle temizlemek çok zor oluyor. Biz de bakanlığımızın destekleri ile bir kar küreme makinesi aldık. Sahada kar temizleme çalışmalarına başladık. Sahayı önümüzdeki hafta içinde oynanacak Ağrı 1970 Spor ile Kahta 02 Spor Kulübü maçına yetiştireceğiz” dedi.

Şehir merkezindeki kar temizleme çalışmalarından sonra ilçedeki futbol sahalarının da en kısa sürede açılacağı belirtildi.