Vali Varol, Ağrı'da yeni semt sahalarının yapılması için harekete geçti

Osman Varol, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret ederek, federasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Varol, Ağrı'ya yeni semt sahaları yapılması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaretinde ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve ASKF yöneticileri ile bir araya gelen Osman Varol, amatör spor kulüplerinin sorunlarını dinledi.

‘İlimizde spor kulüplerinin kurumsallaşması için idari ofislere ihtiyaç var'

Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Ağrı'nın sporcu potansiyeli olan bir il olduğunu belirten Vali Varol ” Ağrı sporcu potansiyeli olan bir il. Bu sebeple amatör sporları önemsiyorum. Çünkü bizim evlatlarımıza spor yaptıran, bizim yetişemediğimiz zamanlarda ortaya çıkan gönüllü birlikler amatör spor kulüpleri. Bu yüzden bu camianın sorunlarının çözümü için gerek valiliğimiz gerekse siyasetçilerimiz ile gereken çalışmaları birlikte yürüteceğiz. İlimizde spor kulüplerinin kurumsallaşması için idari ofislere ihtiyaç var. Sadece futbol değil, amatörün diğer branşlarında da kulüplerin sorunlarını çözmek için önemli bir çalışma olacak. Bu sorunu çözmek için gerekirse İl Özel İdare kaynaklarından da katkıda bulunacağız “ dedi.

‘Gerekli bütçe için çalışmaları başlatacağız'

Ağrı'da yeni semt sahalarına ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Varol, devamında: “Ağrı'da artan genç nüfusa paralel olarak spora olan ilgide her geçen gün artıyor. Bu sebeple mevcut spor sahalarımızı arttırarak gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz gerekli arsa tahsis işlemleri ile ilgilenecek. Bizde gerekli bütçe için çalışmaları başlatacağız. Bununla birlikte amatör kulüplerimize spor malzemesi konusunda da karınca kararınca gereken desteği yapacağız “ ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrasında Ağrı Sentetik Semt sahasında da incelemelerde bulunana Vali Varol, burada bir süre spor yapan çocuklarla sohbet etti.