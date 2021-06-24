Vali Varol Ayakkabıcılar Sitesinde incelemelerde bulundu

Osman Varol, yapımı tamamlanan Ayakkabıcılar Sitesinde incelemelerde bulundu.

6 bloktan oluşan, firmalar tarafından tefriş ve donatı faaliyetleri sürerek yakın zamanda üretime başlaması planlanan Ayakkabıcılar Sitesini ziyaret eden Vali Varol, Ayakkabıcılar Sitesinde faaliyet gösterecek olan firmaların üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Firma yetkililerinden üretim kapasitesi, altyapısı ve personel durumuna ilişkin bilgi alan Vali Varol, proje ile Ağrı'nın bölgede ve ülkede üretim merkezi haline geleceğini ifade etti.

Ziyaretlerinde Vali Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci eşlik etti.