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Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol, Taşlıçay ilçesine 26 kilometre mesafede bulunan yaklaşık 2 bin 241 metrelik rakımı ile Türkiye'nin deniz seviyesinden en yüksek göllerinden biri olarak kabul edilen Balık Gölü'nü ziyaret etti.


Ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'nin eşlik ettiği Vali Varol'u Balık Gölü'nde Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir karşıladı.


Türkiye'nin önde gelen, kuş alanlarından biri olmasının yanı sıra kırmızı benekli alabalığa ev sahipliği yapmasıyla önem arz eden gölde incelemelerde bulunan Vali Varol, gölün turizm potansiyeline dikkat çekti. Ardından gölün fiziki özellikleri ve yerleşim birimleri için önemi hakkında Kaymakam Ersöz'den bilgi alan Vali Varol, daha sonra vatandaşla sohbet edip, gölü ziyarete gelen müzik grubunun şarkılarına eşlik etti.

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