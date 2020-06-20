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Vali Varol görevindeki ilk gününde ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Vali Osman Varol, göreve başladığı ilk gün esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla tanıştı.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya Valiliğinden Ağrı Valiliğine atanan Vali Osman Varol Ağrı'ya gelerek görevine başladı. Ağrı'daki görevine başladığı ilk gün İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanlığı Org. Arif Çetin, Ağrı ziyareti sırasında Vali Varol'a yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Valilik binasından ayrılan Vali Osman Varol şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit ailesi ziyaretinin sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanlığı Org. Arif Çetin ile Patnos Jandarma Alay Komutanlığını ziyaret eden Vali Varol, personellerle bir araya gelerek yürüttükleri mücadelede her zaman yanlarında olacağını söyledi.


Günün devamında Cumhuriyet Caddesi'ne giderek buradaki esnafları ziyaret eden Vali Varol vatandaşlarla da bir araya geldi. Yeni görev yerine başladığı için kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulunan vatandaşlara teşekkür k ederek Cumhuriyet Caddesi'nden ayrıldı.

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