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Vali Varol ile Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Karabulut'u ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Prof. Dr. Karabulut'un yaptığı çalışmalarla AİÇÜ'nün sadece bölgede ve ülkede değil dünyanın sayılı eğitim kurumları arasına girmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.


AİÇÜ'nün ‘Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite' anlayışı ile 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüğünü belirten Rektör Karabulut, Üniversitenin bilim dünyasına yaptığı katkı ile Ağrı'nın uluslararası alandaki tanınırlığının artırılmasına da katkı yaptığını söyledi.


Ziyarette, üniversitenin çalışmaları ve 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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