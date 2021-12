Vali Varol, KYK yurdunda gençlerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Osman Varol, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları kapsamında Abdurrahim Arvasi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldi.

Öğrencilerle buluşan Vali Osman Varol, sohbet havasında geçen söyleşide sorularını yanıtladığı gençlerle hayallerini, projelerini ve Ağrı'yı konuştu. Yurtlarda barınan öğrencilere dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri olanağı tanıyan, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyen, psiko-sosyal servislerinde koruyucu ruh sağlığı hizmeti veren yurtta gençlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Vali Varol, gençlerin gözündeki ışığın ve yüzlerindeki gülümsemenin motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Gençlerle bir süre sohbet eden Vali Varol, yürütülen projelerle eğitimden spora, sanattan teknolojiye her alanda destekledikleri gençlerin attığı her adımında yanlarında olduklarını ve her zaman da olacaklarını vurguladı.

Söyleşinin ardından gençlerle yemekhanede yemek yiyen Vali Varol, talep ve önerilerini dinlediği gençlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesini çok önemsediklerini ifade etti.