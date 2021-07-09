Vali Varol, meyve bahçelerini inceledi

Osman Varol, Protokol Üyeleriyle birlikte, Ağrı Valiliği koordinesinde kentte tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve bölgenin meyve ihtiyacının karşılanması amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen "Meyve Yetiştiriciliği ve Geliştirmesi Projesi" kapsamında devlet desteğinden yararlanan çiftçiler tarafından Patnos'ta kurulan meyve bahçelerini ziyaret etti.

Ziyaretine Yalçınkaya köyünden başlayan Vali Varol, 2018 yılında valilik koordinesinde daha yeşil bir Ağrı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında sağlanan destekle çiftçi Kazım Kaya tarafından kurulan meyve bahçesinde incelemelerde bulundu. Çiftçi Kaya ile bir süre sohbet eden Vali Varol, 600 adet elma ağacından oluşan meyve bahçenin mahsulleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Daha sonra Eskikonak köyünde bulunan ve Mehmet Yaşar'a ait meyve bahçesini ziyaret eden Vali Varol, 2019 yılında kurulan ve kayısı, elma, armut, vişne ve cevizden oluşan toplamda 650 ağacın bulunduğu bahçede incelemelerde gerçekleştirerek vatandaşlara hayırlı ve bereketli hasatlar temennisinde bulunup ziyaretlerini tamamladı.