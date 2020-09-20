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Vali Varol, Şehit Harun Aslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Ağrı Valisi Osman Varol, Pençe-Kaplan Harekatı sırasında şehit düşen Ağrılı Piyade Teğmen Harun Aslan’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Pençe-Kaplan Harekatı sırasında şehit düşen Ağrılı Piyade Teğmen Harun Aslan'ın ailesine baş sağlığı diledi.


Geçtiğimiz gün Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu Ağrılı Piyade Teğmen Harun Aslan şehit düşmüştü.


Acılı aileyi ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, şehit Harun Aslan için kurulan taziye çadırına giderek acılı aileyi ziyaret etti. Varol, ziyarette şehit Aslan'ın ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

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