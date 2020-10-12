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Vali Varol yaralı askeri ziyaret etti

Ağrı Valisi Osman Varol, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Sezgin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ağrı Valisi Osman Varol, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Sezgin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


Vali Varol, Yıldırım-3 Operasyonu'nda Ağrı Dağı bölgesinde bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Sezgin'i tedavi gördüğü Ağrı Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Sezgin ile bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Varol, doktorlardan askerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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