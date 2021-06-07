Vali Varol yeniden yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Osman Varol, Korona virüs tedbirleri alınarak yüz yüze eğitimin yeniden başlayan Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu ve Ertuğrul Gazi Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Korona virüs salgınının seyrinde yaşanan gelişmeler ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 31 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının kararı ile yüz yüze eğitim tüm kademelerde yeniden başladı. Bu kapsamda Vali Dr. Osman Varol, Fatih Mahallesinde bulunan Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu ve Ertuğrul Gazi Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerine Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulundan başlayan Vali Varol, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamanın ardından okulda incelemelerde bulunan Vali Varol okulun kapasitesi, personel durumu ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında bilgisayar laboratuvarı, müzik sınıfı ve zeka oyunları salonunu ziyaret eden Vali Varol, sanat ve bilim alanında uygulamalı eğitimle desteklenen çocukların geleceğe güvenle bakabileceğini ifade edip, çocukların yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayan fiziki imkanlara sahip okulları görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. İncelemelerini destek eğitim odasında sürdüren Vali Varol, özel öğrencilerin ve bireysel eğitim planları hakkında detaylı bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Vali Varol, eğitim öğretim döneminin sağlıkla ve başarı ile geçmesi temennisinde bulundu.

Son olarak öğretmenlerle buluşarak öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Vali Varol, “ Öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. Bizler doğrudan eğitim alanının içerisinde değiliz fakat eğitim ile yakından ilgileniyoruz. Çünkü eğitimin sunduğumuz en mühim kamu hizmeti olduğunu düşünüyoruz. Eğitim alanında her şey ideal bir biçimde ilerlediğinde diğer alanlarda işlerimizin daha kolay yürüdüğünü deneyimliyoruz" dedi.

Ziyaretini Ertuğrul Gazi Ortaokulunda sürdüren Vali Varol, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamanın ardından okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan çocukları sınıflarında ziyaret eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verip, gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet etti. Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Vali Varol, okulun fiziki imkanları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Valimiz Dr. Osman Varol'a ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin eşlik etti.