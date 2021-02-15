Vali Varol yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi

Osman Varol, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde Karasu İlk/Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Tüm dünyayı etkise alan korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığının köy ve benzeri seyrek nüfuslu ilk ve ortaokullarda 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmasının ardından, eğitim ve öğretime yeniden başlandı.

Okulların açıldığı ilk günde Vali Dr. Osman Varol, Karasu İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayıp öğrenciler tarafından okunan şiir ile devam eden ziyaret programında Vali Varol, yeni eğitim öğretim döneminin sağlıkla ve başarı ile geçmesi temennisinde bulunarak ilk ders zilini çaldı.

Daha sonra Vali Varol, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan çocukları sınıflarında ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verip, gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet etti. Ardından okulda incelemelerde bulunan Vali Varol, okulun fiziki imkanları, kapasitesi ve personel durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Vali Varol: " Öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. İnsanlığın var olduğu her dönem öğretmenlik var olmuştur. Sizler; gelecekte de var olacak, toplumun kaderini değiştirme gücüne sahip çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz. Bizler doğrudan eğitim alanının içerisinde değiliz fakat eğitim ile yakından ilgileniyoruz. Çünkü eğitimin sunduğumuz en mühim kamu hizmeti olduğunu düşünüyoruz. Eğitim alanında her şey ideal bir biçimde ilerlediğinde diğer alanlarda işlerimizin daha kolay yürüdüğünü deneyimliyoruz." dedi.

Vali Dr. Osman Varol'a ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin eşlik etti.