Vali Varol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ağrı Valisi Osman Varol, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Varol, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Mazisi eşsiz kahramanlık, zafer, şan ve şerefle dolu aziz milletimizin, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla neticelendirerek Anadolu'yu ebedi yurdumuz olarak bir kez daha tescillediği ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu müjdelediği büyük zaferimizin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 1919 yılında Samsun'da yaktığı İstiklal ateşi, Kurtuluş Savaşımıza giden yolu açmış ve Büyük Taarruzla bu kutlu mücadele taçlandırılmıştır. Esasında bu zafer 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile yurt edindiğimiz Anadolu'nun bir kez daha mübarek şehit kanlarıyla bu toprakları vatanımız olarak tescilleyen birer mühürdür.

Bu zafer Anadolu insanının; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseri; Aziz Milletimizin bağımsızlık ruhunun ve hürriyet sevdasının ilanıdır.

Bugün de her zaman olduğu gibi milletimiz; esarete, yıldırmaya ve bütün müdahalelere tek yürek olarak birlik ve dayanışma içinde karşı koyma azmine sahiptir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı kahramanlarını, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimiz ve şehit ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ağrılı hemşehrilerim olmak üzere milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.”