Vali Varol'dan Anneler Günü mesajı

Osman Varol, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Toplumun temel taşı olan aileyi ayakta tutan annelerin özel gününü kutladıklarını söyleyen Vali Dr. Osman Varol, “Toplumumuzun temelini oluşturan, aile yuvasını, fedakarlıklarıyla bir arada tutarak bir huzur adasına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş annelerimiz, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali, en değerli varlıklarımızdır.

Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Anneler Günü'nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunacağı inancıyla; büyük bir emekle yetiştirdikleri evlatlarını vatanımız uğruna Şehit veren anneler ve kıymetli Gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin, anne adaylarının ve yüreği annelik duygusuyla dolu kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.” İfadelerine yer verdi.