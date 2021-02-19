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Vali Varol'dan, Çiftçi Ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında Hürriyet Mahallesinde ikamet eden Çiftçi ailesinin evlerine konuk oldu.


Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, Çiftçi ailesini evlerinde ziyaret ederek, aileyle bir süre sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, çeşitli hediyeler verdi.


Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, kendilerine evlerini açan aileye teşekkürlerini iletti. Ziyaret edilen aile ziyaretten ve Vali Dr. Osman Varol'u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.


Ziyaretinde Vali Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Kerem Türker ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya eşlik etti.

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