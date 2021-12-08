Vali Varol'dan okul ziyareti

Osman Varol, Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim alanındaki çalışma ve faaliyetleri yerinde görmek için sık sık okul ziyaretleri gerçekleştiren Osman Varol, Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Varol, Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunda incelemelerde bulunarak okulun genel durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında bilişim sınıfını ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol, gençlerle bir süre sohbet ederek teknoloji eğitimleri hakkında bilgi aldı. Ardından, kütüphaneyi ziyaret eden Vali Varol, kitap kurtları ile yakinen ilgilenerek eğitim hayatında öğrencilere başarılar diledi.

İncelemelerinin ardından 8'inci sınıf öğrencileriyle sınıflarında bir araya gelen Vali Varol, gelecek hedefleri hakkında tek tek bilgi aldığı gençlere kendi kariyer öyküsünü anlatarak evlatlara tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra, okulda halihazırda yapım faaliyetleri süren ve yakın zamanda tamamlanarak minik misafirlerini ağırlamayı bekleyen anasınıflarında inceleme gerçekleştiren Vali Varol, çocukların akademik başarısına ve kişilik gelişimine imkan tanıyacak eğitim yatırımlarının atılan adımların en önemlisi olduğunu belirtti.