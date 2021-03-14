İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Varol'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramını kutladı.


Vali Dr. Osman Varol, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, Koronavirüs ile mücadelede büyük fedakarlıklar ortaya koyarak, mekan ve sınır tanımadan vatandaşların ihtiyaçlarında yanlarında olan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.


Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Vali Varol, çalışmalarında kolaylıklar dileyerek günün anısına sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.