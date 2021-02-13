Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Osman Varol, Şehit Battal Köse'nin Gazi Mahallesinde yaşayan ailesini evinde ziyaret etti.

Vali Dr. Osman Varol, Şehit Battal Köse'nin ailesini vefatının yıldönümünde evlerine giderek ziyaret etti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Vali Varol, şehit Battal Köse'ye Allah'tan rahmet dileyerek, “Sizler bize Kahraman Şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz devletimizin ve milletimizin baş tacıdır.”dedi.

Ziyaretinde Vali Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı V./ Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Mehmet Şafi Erim eşlik etti.