Van'da Ağrı'yı temsil eden öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Tekin'i ziyaret etti

Van'da yapılan TUBİTAK bölge sergisinde Ağrı'yı temsil eden öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

Van'da düzenlenen TUBİTAK 50. Liseler ile 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerinde yapılan sergilerde Ağrı'yı temsil eden öğrenciler, danışman öğretmenler ve okul idarecileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti. Öğrencileri, danışman öğretmenler ve okul idarecilerini tek tek tebrik eden Tekin, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, sergiler hakkında danışman öğretmenlerden bilgi aldı. Ziyaret sonrası öğrencilere çeşitli hediye veren Tekin, danışman öğretmenlere ve okul idarecilerine de Vali Süleyman Elban'a sunulan ve uygun görülen Başarı Belgelerini verdi. Ziyarete Milli Eğitim Müdür Yardımcı Neriman Karakoç eşlik etti.