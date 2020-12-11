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Vatandaşa kendisini asker ve polis olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Ağrı’da kendisini asker ve polis olarak tanıtan ve dolandırıcılık ile hırsızlık suçlarından kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Ağrı'da kendisini asker ve polis olarak tanıtan ve dolandırıcılık ile hırsızlık suçlarından kaydı bulunan zanlı tutuklandı.


Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendisini asker ve polis olarak tanıtıp kamu görevini usulsüz üstlenerek dolandırıcılık, birçok iş yeri ve otomobil hırsızlığı olaylarına karışan zanlı A.Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen A.Y.B isimli zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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