Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde

8 kişilik yabancı dağcı grubu Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı.

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan 8 kişilik bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar burada konakladıktan sonra 4 bin 200'e çıkıp mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 6 saatlik bir tırmanıştan sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmanın heyecanını yaşadı.