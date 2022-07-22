İhlas Haber Ajansı

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Yağmur bereketinden faydalanan çiftçinin yüzü gülüyor

Ağrı’da bu yıl etkili olan yağışların verimliliği çiftçinin yüzünü güldürdü.

Ağrı'da bu yıl etkili olan yağışların verimliliği çiftçinin yüzünü güldürdü.


Ağrı'da geçen yazın kurak geçmesinin ardından baharın gelmesiyle birlikte etkili olmaya başlayan yağışlarla suya doyan toprakların verimliliğinden faydalanan çiftçiler, bu yılın da boş geçmemesinin sevincini yaşıyor.


Toprakta verimliliğin fazla olduğunu söyleyen Çetin Alptekin, “Sıcakta çalışmak çok zor ama bu yıl ekinler iyi. 500 dönüm tarlamız var. Sabah saat 6'da gelip başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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