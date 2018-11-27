Yalova'dan Ağrı'ya gönül köprüsü kurdu

Yalovalı vatandaş Anıl Öcel ‘Köy Çocukları Okusun' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ağrı'ya gelerek ilkokulda okuyan ve maddi durumu iyi olmayan 42 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Yalova'da Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Anıl Öcel, Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için harekete geçti. Arkadaşları ile birlikte kendi aralarında bir miktar para toplayan Öcal, daha sonra esnaftan yardım istedi. Yalova esnafının desteği ile 42 bot ve mont alan Öcel, ürünleri dağıtmak için Ağrı'ya geldi. İlk defa Ağrı'ya gelen Öcal, Diyadin ilçesinde bulunan Burgulu İlköğretim Okulu'nda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Öcal, getirdiği 42 bot ve montu öğrencilere kendi elleriyle giydirdi. Bot ve montları giyen öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrenciler Öcal'a teşekkür etti. Yalova ile Ağrı arasında adeta ‘Gönül köprüsü' kuran hayırsever vatandaş Öcal, Ağrı'da 2 gün kaldıktan sonra memleketine döndü.

‘Kendi elimizle giydirelim, çocuklarla sıcak temas kuralım istedik'

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Anıl Öcel, çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğunu ve Yalova'nın Çınarcık ilçesini Ağrı'da tanıttıklarını söyledi. Öğrencilere yaptıkları yardımdan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Öcal, ifadeleri kullandı: “Ben okul aile birliği başkanı olduktan sonra Okul Aile Birliği olarak bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak istemiştik. ‘Köy Çocukları Okusun' diye bir sosyal sorumluluk projesi var. Bu projeden Sinan Özbilgi ile iletişime geçtik. Sağ olsun yardımcı oldu bize. Ağrı Diyadin'de bir okulun bot ve mont ihtiyacı vardı. Biz de okul aile birliği olarak hem yardım amaçlı hem de ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir işe kalkıştık. Kurduğumuz iletişim ile birlikte bize 42 öğrencinin bot ve mont ihtiyacı olduğunu söylediler ve listesini gönderdiler. İlk etapta kendi okulumuzda başladık yardım toplamaya, tabi tamamlayamadık, biraz eksiklerimiz kaldı. Sonra esnafa indim. Sağ olsun esnafta çok güzel karşıladı. Bir giyim firmasıyla anlaştık, oradan bot ve montları aldılar. Bizden kargo ile istediler ama biz kendi elimizle giydirelim, çocuklarla sıcak temas kuralım istedik. Daha sonra kıyafetlerimizi kargo ile gönderdik.”

Öğrencilerin kendisine yoğun bir sevgi gösterisinde bulunduğunu kaydeden Öcel, harika bir şekilde karşılandığını anlattı.

İlçede yaşayan insanların oldukça misafirperver olduğunu ifade eden Öcel, şu ifadeleri kullandı: ”Ben de yola çıktım ve beni orada harika karşıladılar. Büyük bir sevgi seli ile karşılandım. Sanki oranın mülki amiri gibi hissettim kendimi. Herkes bana hocam diyordu. Öğretmen değil, okul aile birliği başkanıyım dedim. Okula geçtik hemen anons yapıldı. Çocuklar koşarak geldi. Gözlerinin içindeki ışıltıyı görmeniz lazımdı. 50'ye yakın öğrenci geldi. Allah'tan fazla fazla götürmüştük hediyeleri. İnanılmaz karşılandım, herkes bize gel bize gel diye misafir etmek istedi. Bu kadar misafirperver, bu kadar gelen insana sahip çıkan bir yer başka yerde yoktur.”