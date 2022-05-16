Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin liralık altın çaldı

Ağrı'da eski bir dükkanının duvarını kırarak kuyumcuya giren hırsız, 900 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 04.00 sularında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında alarm çalması üzerine olay yerine gelen polisler, kuyumcu dükkanının arka tarafında bulunan ve kullanılmayan bir dükkanın kapısının açık olduğunu fark etti. Kuyumcuyu dükkanı ile bağlantılı olan dükkanın duvarının kırılmış olduğunu gören ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, yüzü maskeli bir kişi tarafından kullanılmayan iş yerinin kapısının kırılarak açıldığı ve iş yeri içerisinde bulunan duvarı kırıp kuyumcu dükkanına girdiğini tespit etti. Vitrinde bulunan 30 adet altın burma yüzük, 80 adet altın yüzük ve 50 adet altın künyenin çalan maskeli kişi, 900 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.