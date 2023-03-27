Yapımı 99 yıl süren tarihi saray: “İshak Paşa Sarayı”

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan ve yapımı 99 yıl süren İshak Paşa Sarayı, eşsiz mimari yapısıyla 235 yıldır ayakta kalarak hem turistleri cezbediyor hem de tarihe ışık tutuyor.

Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu Bölgesindeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü ve 116 odası ile Anadolu'nun nadide eserleri arasında yer alıyor.İçerisinde harem, hamam, zindan ve cami de bulunan İshak Paşa Sarayı'nda kullanılan kalorifer sistemi ise Anadolu'daki ilk örneklerden. İshak Paşa Sarayı'nın yapımı 1685 yılında Kürt beylerinden Mahmut Paşa tarafından başlanmış ve onun yeğeni veya akrabası olarak bilinen İshak Paşa tarafından yapılan eklemelerle 99 yıl sonra 1784 yılında tamamlandı.

Saray, kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini taşıyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nı görmek için Antalya'dan gelen Volkan Bişirici, içerde dolaşırken tarihi hissettiğini belirterek, “Ağrı'da doğdum, yıllardır Antalya'da yaşıyorum ama daha önce İshak Paşa Sarayı'nı görmedim. Gelip gezmek ve görmek istediğim için buralara kadar geldim. Geldiğime fazlasıyla değdi. Herkesi bu güzel eseri görmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.