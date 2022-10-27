YSK ATSO seçimlerine yapılan itirazı haklı buldu

Yüksek Seçim Kurulu, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkan adayı olam Mehmet Erat'ın seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı haklı buldu

16 Ekim tarihinde yapılan Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerini kırmızı liste kazanmış ve başkanlığa yeniden Saim Alpaslan seçilmişti. Ancak seçim sonrasında Yeşil Grup Adayı Mehmet Erat, usulsüz oy kullandırıldığı gerekçesi ile önce ilçe seçim kuruluna ardından da il seçim kuruluna itirazda bulunmuştu. İl ve ilçe seçim kurulları Erat'ın itirazını reddetmesi üzerine, Erat avukatları aracılığı ile itiraz dilekçesini YSK'ya vermişti.

İtiraz dilekçesini değerlendiren YSK, Erat'ın itirazını haklı bularak, il seçim kurulunun verdiği kararı yeniden değerlendirilmesini istedi.

YSK'nın bu kararı sonrasında ATSO seçimlerinin ya 3. grupta ya da tamamen yenilenmesi bekleniyor.