Yunus Emre tarihi İshak Paşa Sarayı'nda anıldı

Halk şairi Yunus Emre vefatının 700'üncü yılında Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen programla anıldı.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, Ağrı Belediyesi ve Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) ortaklığıyla İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen programda, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yunus Emre'nin eserlerini seslendirdi. Sarayın avlusunda Ahmed-i Hani'nin Mem ve Zin kitabından da bir bölümün seslendirildi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu sene 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edildi. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kıymetli sanatçılarımızla birlikte gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bizi biz yapan bu kıymetli değeri anmak, felsefesini anlamak, hatırlatmak ve özellikle genç nesillere anlatabilmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün çok özel bir etkinlik oldu. Ecdadımızın Anadolu'ya vurduğu mühürlerden en kıymetlilerinden bir tanesi olan İshak Paşa Sarayı'nda bu eşsiz ezgileri, bu muhteşem sözleri dinleyebilmek sanıyorum her kula nasip olmaz. Çok eşsiz bir gece oldu. İşte tüm bunlar bizi biz yapan ve yüz yıllardır bizi ahenk içerisinde tutan ezgiler ve güzel sözlerdi” ifadelerine yer verdi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ise, “Anadolu'nun giriş kapısı olan kadim kentimizde, ecdadımızın taşı nakış gibi işlediği İshak Paşa Sarayı'nda, Anadolu'nun dünyaya verdiği mesajı yansıtan bu etkinlikte bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim topraklarda Yunus Emre'nin tüm dünyaya ilettiği dostluk ve kardeşlik ortamını hep birlikte tecrübe ediyoruz. Birlik ve beraberlikten aldığımız güçle ilimizin refah düzeyini yükseltmek için çalışıyor, yaz boyunca gerçekleştirdiğimiz ve devam eden kültür sanat etkinlikleriyle İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere ilimizin değerlerini ülkemizin vatandaşlarına sunuyor, bu değerlerimizi tüm dünya insanlığına mal etmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan programda yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Ne demiş Yunus Emre, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.' Bundan dolayı dünyanın gereksiz ve kimseye kalmayacağını biliyorsak o zaman kardeşliğin ve sevginin, birlik ve beraberliğin, Türkiye bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu bugün burda hepimiz Yunus Emre ve Han-i Baba'nın konuşmasıyla bir kez daha dosta düşmana göstermiş oluyoruz. Yunus Emre ve Hani-i Baba'nın sevgi dili bu muhteşem sarayda yükseliyorsa bütün dünyaya Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini gösteriyor. Bu bizim için bir gurur vesilesi” dedi